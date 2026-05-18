Ощадбанк домігся скасування депортації своїх інкасаторів з Угорщини

17:50 18.05.2026 Пн
2 хв
Будапешт скасував трирічну заборону на в’їзд співробітникам фінустанови
aimg Валерій Ульяненко
Ощадбанк домігся скасування депортації своїх інкасаторів з Угорщини Фото: Ощадбанк домігся скасування рішення Угорщини для сімох інкасаторів (Getty Images)
Угорщина скасувала рішення щодо депортації та трирічної заборони на в’їзд до Шенгенської зони для сімох українських інкасаторів Ощадбанку. Всі відповідні записи також видалять з державних реєстрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Ощадбанку.

Читайте також: Під молоток. Чому Зеленський вимагає негайної приватизації "Сенс Банку"

Причиною для ухвалення такого рішення стало офіційне повідомлення органу з питань конституційного захисту Угорщини. Відомство відкликало свої попередні висновки, згідно з якими українські громадяни нібито становили загрозу для національної безпеки країни.

Угорська сторона ухвалила це рішення самостійно, не очікуючи на завершення судового розгляду в Будапешті. Повідомлення про відкликання звинувачень надійшло вже після того, як Ощадбанк оскаржив попередні обмеження в судовому порядку.

Голова правління Ощадбанку Юрій Каціон наголосив, що повне скасування цих обмежень підтверджує правоту фінансової установи.

"Ми захистили не лише права наших людей, а й репутацію державного фінансового інституту, що діє виключно в межах міжнародного права", - підкреслив він.

Нагадаємо, 6 березня 2026 року два інкасаторські автомобілі Ощадбанку були незаконно затримані в Угорщині під час перевезення валюти та 9 кг золота. Фінустанова повідомила, що вартість вантажу становила 40 млн доларів та 35 млн євро.

Після цього уряд тодішнього угорського прем'єра Віктора Орбана ініціював розслідування за підозрою у відмиванні грошей, а парламент країни ухвалив закон про арешт цих активів. Київ назвав дії Будапешта "крадіжкою" та пригрозив відповідальністю винним.

Зазначимо, 6 травня український президент Володимир Зеленський повідомив, що Угорщина повернула Україні гроші та цінності Ощадбанку, які були захоплені угорськими спецслужбами.

30 гривень за поїздку: у Києві хочуть кардинально переглянути тарифи на проїзд
Заброньовані підприємства генерують 60% податків: інтерв'ю з Олексієм Соболевим
Ростислав Шаправський, Юрій Дощатов Заброньовані підприємства генерують 60% податків: інтерв'ю з Олексієм Соболевим