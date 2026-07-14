ЗМІ дізнались, що міститься у законопроєкті Грема про "пекельні санкції" проти РФ

Законодавча ініціатива, яку активно підтримував покійний сенатор Ліндсі Грем, може надійти до Конгресу вже цього тижня. Документ спрямований проти п'яти найбільших покупців російської нафти й газу, серед яких перші місця посідають Китай та Індія.

Згідно з проєктом закону, президент зможе одноосібно запроваджувати мита в розмірі до 100% щодо окремих країн і фізичних осіб, які сприяють продажу цих енергоносіїв. Аналітики зазначають, що це буде перший випадок, коли Конгрес прямо санкціонує використання мит як геополітичної зброї.

Обмеження проти "тіньового флоту" та компроміс

Окрім мит, законопроєкт передбачає санкції проти російського оборонного, фінансового та енергетичного секторів. Під обмеження також потрапить російський "тіньовий флот".

Нинішній варіант документа став компромісом між Конгресом та Білим домом, який хотів зберегти для Трампа максимальну гнучкість у переговорах щодо завершення війни в Україні. Попередні версії були значно жорсткішими і передбачали мита до 500% на товари з будь-якої країни, що купує російську сировину.

Новий закон також створить легітимну базу для дій президента. Це дозволить уникнути юридичних конфліктів після рішення Верховного суду США, який раніше заборонив президенту одноосібно вводити мита через закон про надзвичайний стан.

Пам'ять про Ліндсі Грема та позиція Трампа

Команда Трампа запевнила, що президент підтримує ініціативу. Законодавці прагнуть ухвалити закон на честь сенатора Ліндсі Грема, який, за висновками судово-медичних експертів, помер у віці 71 року від розшарування аорти.

Співавтор законопроєкту, сенатор-демократ Річард Блюменталь, підтвердив, що обмеження спрямують проти п'яти найбільших покупців енергоносіїв РФ. Він зазначив, що документ ретельно вдосконалювали під час тривалих переговорів із Білим домом та представниками торгівлі.

"Це був дуже складний і тривалий процес. Ми не хочемо надто широкого, грубого підходу", - сказав сенатор.

Суперечки щодо ефективності мит

Деякі аналітики побоюються, що Трамп може використати нові повноваження для ведення торговельних воєн із союзниками США, а не для тиску на Росію.

Колишній посадовець із питань санкцій Едвард Фішман вважає, що традиційні вторинні санкції проти покупців нафти - нафтопереробних заводів, банків і трейдерів - були б значно ефективнішими за мита.

Прихильники законопроєкту зазначають, що аналогічні вторинні мита торік уже змусили Індію скоротити закупівлі з Росії. Проте Фішман наголошує, що значно більший ефект мали санкції США 2025 року проти компаній "Роснефть" та "Лукойл", а також загроза санкцій проти індійських банків та підприємств.

Перспективи ухвалення закону

Хоча попередня версія мала значну двопартійну підтримку, нова редакція може зіткнутися з опором частини демократів. Вони побоюються надавати Трампу занадто широкі повноваження у сфері мит.

Додатковою складністю є правило "blue slip" (схвалення чи протест сенаторів) - оскільки законопроєкт передбачає бюджетні надходження через мита, його має спочатку схвалити Палата представників.

Лідер республіканської більшості в Сенаті Джон Тун повідомив, що оцінює можливість винесення документа на розгляд Сенату найближчим часом.