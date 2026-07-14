СМИ узнали, что содержится в законопроекте Грэма об "адских санкциях" против РФ

Законодательная инициатива, которую активно поддерживал покойный сенатор Линдси Грэм, может поступить в Конгресс уже на этой неделе. Документ направлен против пяти крупнейших покупателей российской нефти и газа, среди которых первые места занимают Китай и Индия.

Согласно проекту закона, президент сможет единолично вводить пошлины в размере до 100% по отдельным странам и физическим лицам, способствующим продаже этих энергоносителей. Аналитики отмечают, что это будет первый случай, когда Конгресс прямо санкционирует использование пошлин как геополитического оружия.

Ограничения против "теневого флота" и компромисс

Кроме пошлин, законопроект предусматривает санкции против российского оборонного, финансового и энергетического секторов. Под ограничение также попадет российский "теневой флот".

Нынешний вариант документа стал компромиссом между Конгрессом и Белым домом, который хотел сохранить для Трампа максимальную гибкость в переговорах по завершению войны в Украине. Предыдущие версии были более жесткими и предусматривали пошлины до 500% на товары из любой страны, покупающей российское сырье.

Новый закон также создаст легитимную базу для действий президента. Это позволит избежать юридических конфликтов после решения Верховного суда США, ранее запретившего президенту единолично вводить пошлины из-за закона о чрезвычайном положении.

Память о Линдсе Грэме и позиция Трампа

Команда Трампа заверила, что президент поддерживает инициативу. Законодатели стремятся принять закон в честь сенатора Линдси Грэма, который, по выводам судебно-медицинских экспертов, умер в возрасте 71 года от расслоения аорты.

Соавтор законопроекта, сенатор-демократ Ричард Блюменталь, подтвердил, что ограничения будут направлены против пяти крупнейших покупателей энергоносителей РФ. Он отметил, что документ тщательно совершенствовался во время продолжительных переговоров с Белым домом и представителями торговли.

"Это был очень сложный и длительный процесс. Мы не хотим слишком широкого, грубого подхода", - сказал сенатор.

Споры по поводу эффективности пошлин

Некоторые аналитики опасаются, что Трамп может использовать новые полномочия по ведению торговых войн с союзниками США, а не для давления на Россию.

Бывший чиновник по вопросам санкций Эдвард Фишман считает, что традиционные вторичные санкции против покупателей нефти - нефтеперерабатывающих заводов, банков и трейдеров - были бы значительно эффективнее пошлин.

Сторонники законопроекта отмечают, что аналогичные вторичные пошлины в прошлом году уже заставили Индию сократить закупки из России. Однако Фишман отмечает, что значительно больший эффект имели санкции США в 2025 году против компаний "Роснефть" и "Лукойл", а также угроза санкций против индийских банков и предприятий.

Перспективы принятия закона

Хотя предыдущая версия имела значительную двухпартийную поддержку, новая редакция может столкнуться с сопротивлением части демократов. Они опасаются предоставлять Трампу слишком широкие полномочия в сфере пошлин.

Дополнительной сложностью является правило "blue slip" (одобрение или протест сенаторов) - поскольку законопроект предусматривает бюджетные поступления через пошлины, его должна сначала одобрить Палата представителей.

Лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тун сообщил, что оценивает возможность вынесения документа на рассмотрение Сената в ближайшее время.