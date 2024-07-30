ЗМІ дізнались, хто був ціллю Ізраїлю під час атаки по Бейруту

Сьогодні ЦАХАЛ завдав авіаудару по столиці Лівану Бейруту. де знаходиться осередок "Хезболли".

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант після удару заявив, що ліванська терористична група "перетнула червону лінію".

Водночас Ізраїль зауважив, що ціллю удару був командувач "Хезболли", який зокрема здійснив ракетний удар по Мадждал-Шамсу.

Ми писали, що цієї суботи терористи "Хезболли" завдали удару по місту Мадждаль-Шамс. Ракета влучила в футбольне поле, що призвело до великої кількості загиблих та постраждалих.

Детальніше про те, що наразі відомо щодо ситуації між Ізраїлем та "Хезболлою", можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

РБК-Україна також повідомляло, що вчора МЗС звернулось до українців на тлі загострення ситуації.

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