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СМИ узнали, кто был целью Израиля во время атаки по Бейруту

Фото: Израиль нанес удар по Бейруту (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 30 июля, армия Израиля нанесла удар по столице Ливана. Целью атаки был командир "Хезболлы" Фуад Шукр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel и на сайт правительства Соединенных Штатов Америки.

The Times of Israel,

Шукр играл одну из главных ролей в организации взрывов казарм Корпуса морской пехоты США в Бейруте 23 октября 1983 года, в результате которых погиб 241 военнослужащий и еще 128 были ранены.

За что он был объявлен в розыск. США предлагали 5 миллионов долларов за информацию о террористе.

Сегодня ЦАХАЛ нанес авиаудар по столице Ливана Бейруту, где находится очаг "Хезболлы".

Министр обороны Израиля Йоав Галлант после удара заявил, что ливанская террористическая группа "перекрыла красную линию".

В то же время, Израиль отметил, что целью удара был командующий "Хезболлы", который в частности совершил ракетный удар по Мадждал-Шамсу.

Мы писали, что в эту субботу террористы "Хезболлы" нанесли удар по городу Мадждаль-Шамс. Ракета попала в футбольное поле, что привело к обилию погибших и пострадавших.

Подробнее о том, что известно о ситуации между Израилем и "Хезболлой", можно узнать в материале РБК-Украина.

РБК-Украина также сообщала, что вчера МИД обратился к украинцам на фоне обострения ситуации.

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