СМИ узнали, кто был целью Израиля во время атаки по Бейруту

Сегодня ЦАХАЛ нанес авиаудар по столице Ливана Бейруту, где находится очаг "Хезболлы".

Министр обороны Израиля Йоав Галлант после удара заявил, что ливанская террористическая группа "перекрыла красную линию".

В то же время, Израиль отметил, что целью удара был командующий "Хезболлы", который в частности совершил ракетный удар по Мадждал-Шамсу.

Мы писали, что в эту субботу террористы "Хезболлы" нанесли удар по городу Мадждаль-Шамс. Ракета попала в футбольное поле, что привело к обилию погибших и пострадавших.

Подробнее о том, что известно о ситуации между Израилем и "Хезболлой", можно узнать в материале РБК-Украина.

РБК-Украина также сообщала, что вчера МИД обратился к украинцам на фоне обострения ситуации.

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