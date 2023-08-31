В ЗМІ дізнались, чи мають ЗСУ на озброєнні антидронові системи Vampire

Згідно з повідомленням Пентагону, українські воїни вже почали використовувати антидронові системи Vampire для знищення російських безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Вже на озброєнні

"Перші системи Vampire вже доставлені і знаходяться на озброєнні Збройних Сил України", - заявили в Пентагоні.

Зазначається, що наші воїни отримали перші 4 з 14 систем відповідно до контракту, який було укладено в січні на суму 40 млн доларів. Антидронові системи прибули в Україну вже в середині поточного року, згідно з інформаційним бюлетенем компанії для інвесторів. Решта мають прибути до кінця року. В Пентагоні відмовились вточнити щодо терміну подальших поставок.

"Союзники Києва поспішають надати Україні оборонний потенціал, оскільки Росія використовувала безпілотники, в тому числі іранського виробництва Shahed-136, з руйнівним ефектом під час свого вторгнення", - пише видання.

Що особливого в Vampire?

Антидронові системи були розроблені компанією L3Harris Technologies Inc.

Система Vampire, скорочено від "Vehicle Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment", складається з портативних комплектів, які встановлюють на транспортні засоби. Зокрема система стріляє ракетами Advanced Precision Kill Weapons System компанії BAE Systems. Снаряди обладнані запобіжниками, призначеними для детонації поблизу безпілотника.

Ще в квітні Пентагон заявив про укладання контракту на поставку 10 мобільних систем протидії безпілотникам з лазерним наведенням, втім не надавав більше жодної інформації щодо цього.