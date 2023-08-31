В СМИ узнали, имеют ли ВСУ на вооружении антидроновые системы Vampire

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Уже на вооружении

"Первые системы Vampire уже доставлены и находятся на вооружении Вооруженных сил Украины", - заявили в Пентагоне.

Отмечается, что наши воины получили первые 4 из 14 систем в соответствии с контрактом, заключенным в январе на сумму 40 млн долларов. Антидроновые системы прибыли в Украину уже в середине текущего года, согласно информационному бюллетеню компании для инвесторов. Остальные должны прибыть до конца года. В Пентагоне отказались уточнить срок дальнейших поставок.

"Союзники Киева спешат предоставить Украине оборонный потенциал, поскольку Россия использовала беспилотники, в том числе иранского производства Shahed-136, с разрушительным эффектом во время вторжения", - пишет издание.

Что особенного в Vampire?

Антидронные системы были разработаны компанией L3Harris Technologies Inc.

Система Vampire, сокращенно от "Vehicle Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment", состоит из портативных комплектов, которые устанавливают на транспортные средства. В частности, система стреляет ракетами Advanced Precision Kill Weapons System компании BAE Systems. Снаряды оборудованы предохранителями, предназначенными для детонации вблизи беспилотника.

Еще в апреле Пентагон заявил о заключении контракта на поставку 10 мобильных систем противодействия беспилотникам с лазерным наведением, впрочем не предоставлял больше никакой информации по этому поводу.