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Американська компанія отримала контракт на постачання VAMPIRE для України

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Понеділок 09 січня 2023 20:29
Американська компанія отримала контракт на постачання VAMPIRE для України Фото: американська компанія отримала контракт на постачання VAMPIRE для України (facebook.com/antonina voloshina)
Автор: Іван Носальський

Компанія L3Harris Technologies отримала від Пентагону контракт на постачання ракетних систем VAMPIRE для України. Вони допоможуть ЗСУ знищувати ворожі дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу L3Harris.

За інформацією компанії, вартість контракту складає 40 мільйонів доларів.

"Мобільна система VAMPIRE дозволить сухопутним військам України виявляти та збивати ворожі безпілотники та захищатися від наземних загроз противника", - сказано в повідомленні.

За допомогою VAMPIRE Україна зможе захистити свою громадянську інфраструктуру від атак росіян, додають в L3Harris.

Згідно з контрактом з Міністерством оборони, компанія встановить комплекти VAMPIRE на надані урядом США транспортні засоби для забезпечення маневреної бойової підтримки на полі бою в Україні.

Контракт передбачає постачання компанією L3Harris 14 систем VAMPIRE, причому чотири системи буде поставлено до середини 2023 року, а ще десять - до кінця 2023 року.

Ці системи увійшли до пакету міжнародної військової допомоги Україні на 3 мільярди, який анонсували у серпні.

Варто зауважити, що система VAMPIRE містить оптико-електронну систему WESCAM MX-10 з тепловізійною та телевізійною камерами, що відповідає за виявлення цілей та наведення та пускову установку чотирьох 70-мм керованих ракет APKWS.

Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS) - це система лазерного наведення, яку встановлюють на ракети Hydra 70. Така модернізація виробляє з некерованих авіаційних ракет високоточні боєприпаси.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Британія розглядає можливість вперше поставити Україні британські танки Challenger 2 для боротьби з російськими окупантами.

Також ми писали, що уряд Чехії готується передати Україні нову партію танків.

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