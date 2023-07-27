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Змагання з "нейтральними" спортсменами. В Україні назвали умову для бойкоту

Фото: міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт (facebook.com/vgytzait)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна буде припиняти участь у спортивних змаганнях, якщо так звані "нейтральні спортсмени" з паспортами РФ чи Білорусі будуть використовувати національну символіку, а організатор відмовиться усувати порушення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства молоді та спорту України.

У Міністерстві вважають, що рекомендації Міжнародного олімпійського комітету щодо відсторонення російських та білоруських спортсменів не виявляють достатньої ефективності.

Так, неконкурентні спортсмени з країн-агресорів беруть участь у змаганнях задля перешкоджання участі та ліцензуванню українських атлетів у Олімпійських іграх.

"Тому ми коригуємо нашу стратегію та підтримуємо участь наших атлетів у всіх міжнародних спортивних подіях, де немає представників РФ та РБ під національним прапором та тих, хто підтримує війну проти України", - зазначають у Мінмолодьспорті.

При цьому Україна продовжує поповнювати базу даних спортсменів і тренерів країн-агресорок, які підтримують війну проти України. Міністерство буде здійснюватиме суворий моніторинг дотримання вимог безпеки наших атлетів та їхніх вболівальників з боку організаторів міжнародних змагань.

При цьому у разі виявлення фактів, що "нейтральні спортсмени" з паспортами РФ чи Білорусі використовують національну символіку, діями чи заявами виказують приналежність до країн-агресорок, Україна буде:

  • фіксувати факт порушення "нейтрального" статусу та рекомендованих умов, визначених Міжнародним олімпійським комітетом;
  • заявляти протест організатору міжнародних змагань;
  • у разі відмови організаторів змагань усунути порушення - національна збірна команда України буде припиняти участь у конкретних спортивних змаганнях.

Бойкот Україною змагань із РФ і Білоруссю

Навесні Мінмолодьспорту оприлюднило наказ про заборону збірним України змагатися разом з російськими та білоруськими атлетами. Обмеження стосувалися олімпійських, неолімпійських і паралімпійських видів спорту. 

Проте пізніше міністерство змінило рішення щодо участі українців у змаганнях з росіянами. Відтепер у наказі замість "заборони" вказано "не відряджати" українські делегації на змагання зі спортсменами з РФ та Білорусі.

Нещодавно міністр спорту Вадим Гутцайт анонсував перегляд рішення про бойкот змагань. Умовою для такого рішення він назвав, зокрема, і відмову МОК надсилати офіційні запрошення РФ і Білорусі.

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