Соревнования с "нейтральными" спортсменами. В Украине назвали условие для бойкота

В Министерстве считают, что рекомендации Международного олимпийского комитета по отстранению российских и белорусских спортсменов не проявляют достаточной эффективности.

Так, неконкурентные спортсмены из стран-агрессоров принимают участие в соревнованиях для препятствования участию и лицензированию украинских атлетов в Олимпийских играх.

"Поэтому мы корректируем нашу стратегию и поддерживаем участие наших атлетов во всех международных спортивных событиях, где нет представителей РФ и РБ под национальным флагом и тех, кто поддерживает войну против Украины", - отмечают в Минмолодежьспорте.

При этом Украина продолжает пополнять базу данных спортсменов и тренеров стран-агрессорок, поддерживающих войну против Украины. Министерство будет проводить строгий мониторинг соблюдения требований безопасности наших атлетов и их болельщиков со стороны организаторов международных соревнований.

При этом в случае выявления фактов, что "нейтральные спортсмены" с паспортами РФ или Беларуси используют национальную символику, действиями или заявлениями выражают принадлежность к странам-агрессоркам, Украина будет:

фиксировать факт нарушения "нейтрального" статуса и рекомендованных условий, определенных Международным олимпийским комитетом;

заявлять протест организатору международных соревнований;

в случае отказа организаторов соревнований устранить нарушения - национальная сборная команда Украины будет прекращать участие в конкретных спортивных соревнованиях.

Бойкот Украиной соревнований с РФ и Беларусью

Весной Минмолодежьспорта обнародовало приказ о запрете сборным Украины соревноваться вместе с российскими и белорусскими атлетами. Ограничения касались олимпийских, неолимпийских и паралимпийских видов спорта.

Однако позже министерство изменило решение об участии украинцев в соревнованиях с россиянами. Теперь в приказе вместо "запрета" указано "не отправлять" украинские делегации на соревнования со спортсменами из РФ и Беларуси.

Недавно министр спорта Вадим Гутцайт анонсировал пересмотр решения о бойкоте соревнований. Условием для такого решения он назвал, в частности, и отказ МОК посылать официальные приглашения РФ и Беларуси.

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