Україна може відмовитися від заборони брати участь у змаганнях з росіянами

Україна розглядає варіант відмови від бойкоту спортивних змагань, на яких беруть участь атлети з Росії чи Білорусі.

Про це заявив міністр молоді та спорту України, президент НОК України Вадим Гутцайт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

За словами міністра, перемовини з всеукраїнськими федераціями та спортсменами уже розпочалися.

Причиною скасування бойкоту, як зазначив Гутцайт, може стати офіційне не запрошення Росії та Білорусі на Олімпіаду-2024 в Париж.

"Звісно, нам потрібно брати участь зараз у всіх кваліфікаційних змаганнях. Якщо Росія і Білорусь не будуть офіційно запрошені на Олімпійські ігри-2024, ми зараз розглядаємо питання щодо повернення наших спортсменів до кваліфікаційних змагань", - наголосив міністр.

Бойкот українських спортсменів

У квітні цього року Міністерство молоді та спорту оприлюднило наказ про заборону збірним України змагатися разом з атлетами з РФ і Білорусі. Обмеження стосуються всіх представників олімпійських, неолімпійських і паралімпійських видів спорту. Федерації зобов'язані відкликати українців із турнірів, якщо там будуть білоруські чи російські спортсмени.

До слова, раніше Міжнародна федерація плавання відклала розгляд повернення РФ і Білорусі в змагання до літа.

Водночас гравець київського футбольного клубу "Динамо" Денис Бойко, який став 11 амбасадором ініціативи "Спортивний фронт", вважає, що міжнародні асоціації мали б не допускати росіян та білорусів навіть під нейтральним прапором, аби нині українським спортсменам не доводилося приймати непрості рішення, пов’язані з бойкотом змагань.

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