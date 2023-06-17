Не заборонено. Мінмолодьспорт змінило рішення щодо участі у змаганнях з росіянами

Міністерство молоді та спорту змінило текст наказу, яким заборонялася участь українських спортсменів у змаганнях з росіянами та білорусами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний наказ міністерства .

Перший пункт наказу від 13 квітня передбачав заборону офіційним українським делегаціям брати участь на турнірах з атлетами з Росії та Білорусі. Однак новим наказом цей пункт було змінено.

Відтепер у наказі міністерства замість "заборони" вказано "не відряджати" українські делегації на змагання з російськими та білоруськими спортсменами.

Решта пунктів наказу міністерства змін не зазнали.

Дозвіл росіянам змагатися та реакція України

Нагадаємо, низка міжнародних спортивних федерацій дозолили російським та білоруським атлетам брати участь у змаганнях, попри повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Крім того, Міжнародний олімпійський комітет не виключає дозвіл російським спортсменам на участь в Олімпійських іграх 2024. Однак, якщо й дозволять, то виступали росіяни будуть під нейтральним прапором.

Україна виступає проти доступу росіян до змагань. Але, оскільки, міжнародні федерації не дослухалися до прохань України, Мінмолодьспорт вирішило бойкотувати такі змагання.

Так, 13 квітня міністерство видало наказ, яким заборонило українським федераціям брати участь у змаганнях з росіянами. За порушення заборони погрожували позбавити федерацію статусу національної.

Тому українська олімпійська збірна була змушена пропустити низку стартів у різних видах спорту, зокрема чемпіонат світу з дзюдо, а також світова першість з тхеквондо.