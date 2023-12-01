Злякався НАТО? Путін різко збільшив штат армії Росії

Зазначається, що диктатор підписав указ про встановлення штатної чисельності Збройних сил Росії у 2 209 130 осіб, зокрема 1 320 000 військових.

Таким чином чисельність військовослужбовців Збройних сил РФ збільшиться майже на 170 тисяч осіб. Документ опубліковано на сайті Кремля, він набуде чинності з дня його підписання.

Причини для збільшення штату армії

У Міноборони повідомили, що проведення мобілізації у зв'язку зі збільшенням чисельності ЗС РФ нібито не передбачено.



"Збільшення реалізується поетапно за рахунок контрактників", - додало відомство.

Також у Міноборони придумали причину для збільшення штатної чисельності армії. Цей процес пов'язаний із війною проти України і нібито "триваючим розширенням НАТО".

Збільшення армії РФ

У серпні минулого року повідомлялося, що Путін підписав указ, згідно з яким чисельність армії РФ збільшується до 1,15 млн осіб. Він набув чинності з 2023 року.

Також у грудні 2022 року стало відомо, що Путіну 21 грудня було представлено плани щодо розширення російської армії приблизно на 30% до 1,5 мільйона осіб.

Уже в березні поточного року британська розвідка повідомляла, що російська влада готувались до ширшого призову на військову службу для покриття своїх військових потреб.