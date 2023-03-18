Москва збільшить набір до армії для війни з Україною, - британська розвідка

Російська влада готується до ширшого призову на військову службу покриття своїх військових потреб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

Як зазначається у зведенні, 13 березня до Держдуми РФ внесли законопроект про зміну віку для призову на військову службу чоловіків до 21-30 років із нинішніх 18-27 років. Закон, швидше за все, буде ухвалений і набуде чинності у січні 2024 року.

З радянських часів Росія продовжувала проводити призови на військову службу двічі на рік. Вони відрізняються від виняткової "часткової мобілізації" резервістів з вересня 2022 року.

Росія, як і раніше, офіційно забороняє призовникам брати участь у бойових діях в Україні. Проте, за даними британської розвідки, принаймні сотні людей пройшли службу через адміністративну плутанину або після того, як їх змусили підписати контракти.

Багато чоловіків віком 18-21 року нині претендують на звільнення від призову у зв'язку з вищою освітою. Влада, швидше за все, змінює вікову групу, щоб збільшити чисельність військовослужбовців, гарантуючи, що студенти зрештою будуть змушені служити

"Навіть якщо Росія продовжить утримуватися від використання призовників на війні, додаткові призовники звільнять більшу частину професійних солдатів для участі у бойових діях", - зазначають у Міноборони Британії.

Раніше британська розвідка повідомляла, що Кремль може готувати новий етап "часткової мобілізації".