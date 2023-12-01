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Испугался НАТО? Путин резко увеличил штат армии России

Архивное фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российский диктатор Владимир Путин сегодня, 1 декабря, решил увеличить штат армии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны России.

Отмечается, что диктатор подписал указ об установлении штатной численности Вооруженных сил России в 2 209 130 человек, в том числе 1 320 000 военных.

Таким образом численность военнослужащих Вооруженных сил РФ увеличится почти на 170 тысяч человек. Документ опубликован на сайте Кремля и вступит в силу со дня его подписания.

Причины увеличения штата армии

В Минобороны сообщили, что проведение мобилизации в связи с увеличением численности ВС РФ якобы не предусмотрено.
 
"Увеличение реализуется поэтапно за счет контрактников", - добавило ведомство.

Также в Минобороны придумали причину для увеличения штатной численности армии. Этот процесс связан с войной против Украины и якобы "продолжающимся расширением НАТО".

Увеличение армии РФ

В августе прошлого года сообщалось, что Путин подписал указ, согласно которому численность армии РФ увеличивается до 1,15 млн. человек. Он вступил в силу с 2023 года.

Также в декабре 2022 стало известно, что Путину 21 декабря были представлены планы по расширению российской армии примерно на 30% до 1,5 миллиона человек.

Уже в марте текущего года британская разведка сообщала, что российские власти готовились к более широкому призыву на военную службу для покрытия своих военных нужд.

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