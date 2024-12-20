Злякалися "повітряної небезпеки". У Ростові ввели режим підвищеної готовності

У місті Ростов-на-Дону місцева влада ввела режим підвищеної готовності. Причиною є "підвищення рівня повітряної небезпеки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу адміністрації Ростова Олексія Логвиненка в Telegram .

Також він закликав росіян у разі повітряної тривоги "ховатися в підвалах або приміщеннях без вікон".

За словами російського чиновника, у зв'язку з режимом підвищеної готовності сили і засоби державної системи попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій у Ростові перебувають "у режимі екстреного реагування".

Удар по Ростовській області

Нагадаємо, лише кілька днів тому керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко написав, що в Ростовській області було атаковано "Комбінат Кам'янський".

Такий комбінат виготовляє твердопаливні компоненти для ракетних двигунів.

Після цього Міністерство оборони РФ повідомило, що бійці ЗСУ нібито атакували комбінат за допомогою ракет ATACMS і Storm Shadow.

У відомстві країни-агресора нафантазували, що було збито всі ракети ATACMS і три з чотирьох ракет Storm Shadow.

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