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Испугались "воздушной опасности". В Ростове ввели режим повышенной готовности

Ростов , Пятница 20 декабря 2024 18:56
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Испугались "воздушной опасности". В Ростове ввели режим повышенной готовности Иллюстративное фото: в Ростове действует режим повышенной готовности (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В городе Ростов-на-Дону местные власти ввели режим повышенной готовности. Причиной является "повышение уровня воздушной опасности".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу администрации Ростова Алексея Логвиненко в Telegram.

По словам российского чиновника, в связи с режимом повышенной готовности силы и средства государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Ростове находятся "в режиме экстренного реагирования".

Также он призвал россиян в случае воздушной тревоги "укрываться в подвалах или помещениях без окон".

Удар по Ростовской области

Напомним, только несколько дней назад руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко написал, что в Ростовской области был атакован "Комбинат Каменский".

Такой комбинат изготавливает твердотопливные компоненты для ракетных двигателей.

После этого Министерство обороны РФ сообщило, что бойцы ВСУ якобы атаковали комбинат при помощи ракет ATACMS и Storm Shadow.

В ведомстве страны-агрессора нафантазировали, что были сбиты все ракеты ATACMS и три из четырех ракет Storm Shadow.

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