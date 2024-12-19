Росія визнала удар ЗСУ по хімкомбінату в Ростовській області

Військові ЗСУ вдарили західними ракетами по підприємству "Комбінат Каменський" у Ростовській області. Росія визнала даний удар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ .

За даними ТАСС, Міністерство оборони Російської Федерації заявило, що під час протиракетного бою в Ростовській області С-400, "Бук-М3" і "Панцир" нібито збили всі ракети ATACMS і три з чотирьох Storm Shadow;

"Унаслідок падіння однієї ракети в Ростовській області пошкоджено будівлю на території комбінату", - додали в росЗМІ.

Ба більше, Міноборони Росії заявили, що ракетний удар Києва по Ростовській області не залишиться без відповіді.