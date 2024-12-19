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Росія визнала удар ЗСУ по хімкомбінату в Ростовській області

Росія, Четвер 19 грудня 2024 18:32
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Росія визнала удар ЗСУ по хімкомбінату в Ростовській області Фото: Росія визнала удар ЗСУ по підприємству в Ростовській області (zsu.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Військові ЗСУ вдарили західними ракетами по підприємству "Комбінат Каменський" у Ростовській області. Росія визнала даний удар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

За даними ТАСС, Міністерство оборони Російської Федерації заявило, що під час протиракетного бою в Ростовській області С-400, "Бук-М3" і "Панцир" нібито збили всі ракети ATACMS і три з чотирьох Storm Shadow;

"Унаслідок падіння однієї ракети в Ростовській області пошкоджено будівлю на території комбінату", - додали в росЗМІ.

Ба більше, Міноборони Росії заявили, що ракетний удар Києва по Ростовській області не залишиться без відповіді.

Нагадаємо, вчора, 18 грудня, росіяни поскаржилися, що по Ростовській області було запущено ракети.

При цьому в мережі публікували відео, на яких можна було помітити сліди від ракет у небі, а також було чути вибухи.

Пізніше Центр протидії дезінформації повідомив, що у Ростовській області атакували одне з найбільших хімпідприємств Росії.

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