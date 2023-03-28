Злякалися НАТО. У Білорусі вигадали свої причини для розміщення ядерної зброї РФ

У МЗС заявили, що Білорусі останніми роками "зазнає безпрецедентного політичного, економічного та інформаційного тиску з боку США, Великобританії та їхніх союзників по НАТО та ЄС". При цьому Мінськ заявляє, що "втручання у внутрішні справи" супроводжувалося нарощуванням військового потенціалу у сусідніх країнах.

"Білорусь робить вимушені дії у відповідь зі зміцнення власної безпеки та обороноздатності. Військова співпраця Білорусі та Росії здійснюється у суворій відповідності з міжнародним правом", - йдеться в заяві.

У МЗС анонсували навчання білоруських пілотів на літаках РФ та "розміщення ядерних боєзарядів на території Білорусі без передачі Мінську контролю за ними". У Лукашенка стверджують, що це нібито не суперечить положенням статей І та ІІ Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ).

"Білоруська сторона переконана, що на зміну конфронтаційній риториці і спіралі гонки озброєнь, що розкручується, повинен прийти конструктивний і взаємоповажний діалог", - виправдовуються в МЗС.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито на прохання самопроголошеного президента Олександра Лукашенка вирішив розмістити ядерну зброю у Білорусі.

При цьому у США та Європейському союзі розкритикували такі наміри диктатора, а Білорусі нагадали про міжнародні договори.

Секретар РНБО Олексій Данилов вважає, що Кремль узяв Білорусь у ядерні заручники.