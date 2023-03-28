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Испугались НАТО. В Беларуси придумали свои причины для размещения ядерного оружия РФ

Фото: в МИД Беларуси нафантазировали причины для размещения ядерного оружия (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Беларуси утверждают, что размещения российского ядерного оружия якобы не противоречит международным договорам. При этом Минск снова пожаловался на "угрозы" со стороны НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Беларуси.

В МИД заявили, что Беларуси в последние годы "подвергается беспрецедентному политическому, экономическому и информационному давлению со стороны США, Великобритании и их союзников по НАТО и ЕС". При этом Минск заявляет, что "вмешательство во внутренние дела" сопровождались наращиванием военного потенциала в соседних странах.

"Беларусь предпринимает вынужденные ответные действия по укреплению собственной безопасности и обороноспособности. Военное сотрудничество Беларуси и России осуществляется в строгом соответствии с международным правом", - говорится в заявлении.

В МИД анонсировали обучения белорусских пилотов на самолетах РФ и "размещение ядерных боезарядов на территории Беларуси без передачи Минску контроля за ними". У Лукашенко утверждают, что это якобы не противоречит положениям статей I и II Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

"Белорусская сторона убеждена, что на смену конфронтационной риторике и раскручивающейся спирали гонки вооружений должен прийти конструктивный и взаимоуважительный диалог", - оправдываются в МИД.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы по просьбе самопровозглашенного президента Александра Лукашенко решил разместить ядерное оружие в Беларуси.

При этом в США и Европейском союзе раскритиковали такие намерения диктатора, а Беларуси напомнили о международных договорах.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что Кремль взял Беларусь в ядерные заложники.

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