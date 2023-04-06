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Злякалися НАТО? В Білорусі передумали розміщувати ядерну зброю на кордоні з Польщею

Фото: У Білорусі передумали розміщувати ядерну зброю на кордоні з Польщею (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Білорусі передумали розміщувати ядерну зброю на кордоні з Польщею. Оскільки з часів СРСР у країні збереглося понад 40 точок для ядерної зброї.

Про це заявив держсекретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Белта".

"Білорусь вся знаходиться біля західних кордонів. Це західний форпост Союзної держави. Не обов'язково розміщувати їх біля кордонів Польщі, Литви та Латвії. Можна розмістити де завгодно. Відстань і протяжність Білорусі - 600 км. Вона дозволяє розмістити де завгодно", - заявив він.

Вольфович додав, що в Білорусі дуже багато місць для розміщення ядерної зброї.

"На території Білорусі, коли був Білоруський військовий округ (за часів СРСР, - ред.), було понад 43 точки розміщення ядерної зброї. Вони всі збереглися - президент сказав", - додав він.

Нагадаємо, раніше посол РФ у Білорусі Борис Гризлов заявляв, що ядерну зброю в Білорусі буде розміщено біля кордонів із Польщею.

До цього глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель зазначав, що переміщення тактичної ядерної зброї РФ до Білорусі несе загрозу європейській безпеці.

Крім того, в ООН вважають ризик застосування ядерної зброї "вищим, ніж за часів холодної війни".

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БілорусьЯдерна зброяВійна Росії проти України