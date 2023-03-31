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В ООН заявили про найвищий ризик застосування ядерної зброї з часів "холодної війни"

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П'ятниця 31 березня 2023 17:42
В ООН заявили про найвищий ризик застосування ядерної зброї з часів "холодної війни" Фото: в ООН заявили про найвищий ризик застосування ядерної зброї з часів "холодної війни" (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні ризик застосування ядерної зброї вищий ніж на піку "холодної війни". Світ повинен деескалювати напруженість.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова заступниці генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй у справах роззброєння Ідзуми Накаміцу під час засідання Ради безпеки.

"Ризик застосування ядерної зброї зараз вищий, чим на піку "холодної війни"... Я хочу повторити, держави мають уникати будь-яких дій, які призводять до ескалації. Задля безпеки всіх нас, я закликаю РФ, США та ООН поговорити про повернення до нового договору про ядерну зброю. Ці дії вкрай потрібні для міжнародної стабільності", - заявила Накаміцу.

Заступниця генсека ООН у справах роззброєння закликала усі держави-учасниці договору про нерозповсюдження ядерної зброї - виконувати свої зобов'язання й докласти зусиль, аби знизити ядерний ризик й деескалювати напруженість.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, Росія умисно використовує ядерний шантаж, однак світ повинен продовжувати рухатись далі до перемоги України.

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