У РФ заявили, що ядерну зброю в Білорусі розмістять біля кордону з Польщею

Ядерну зброю у Білорусі буде розміщено біля кордону з Польщею.

Про це заявив посол РФ у Білорусі Борис Гризлов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Белта" .

За його словами, до 1 липня буде підготовлено сховище в Білорусі для розміщення тактичної ядерної зброї.

"Воно буде присунуте до західних кордонів нашої Союзної держави і буде підвищувати можливості забезпечення нашої безпеки. Це буде зроблено, попри шум у Європі та США", - заявив Гризлов.

Він порадів, що на Заході обговорюють розміщення ядерної зброї в Білорусі.

"Нарешті звертають увагу, що має бути певний паритет. Якщо ми говоримо про розміщення американської ядерної зброї в країнах Європи, це Італія, Бельгія, Нідерланди, Німеччина і Туреччина, то маємо вживати заходів, які підвищуватимуть безпеку нашої Союзної держави", - заявив російський посол.

Нагадаємо, голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель зазначив, що переміщення тактичної ядерної зброї РФ до Білорусі несе загрозу європейській безпеці.

Крім того, в ООН вважають ризик застосування ядерної зброї "вищим, ніж за часів холодної війни".

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