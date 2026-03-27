Злом пошти директора ФБР: США заплатять мільйони за інформацію про хакерів

США оголосили нагороду за інформацію іранських хакерів після того, як пошту директора ФБР Каша Пателя зламали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект Держдепу США Rewards for Justice.
Як зазначили в Держдепі, за інформацію про хакерів передбачено нагороду в розмірі до 10 млн доларів.
"Якщо у вас є інформація про зловмисних іранських кіберзлочинців, таких як Парсіан Афзар, Раян, Борна, Хандала або пов'язані з ними групи чи особи, зв'яжіться з нами та повідомте будь-яку інформацію, як-от імена, онлайн-псевдоніми і місцезнаходження", - ідеться в повідомленні.
У відомстві уточнили, що ці особи беруть участь "у зловмисній кібердіяльності, спрямованій проти критично важливої інфраструктури США".
Пропозиція винагороди за інформацію про іранських хакерів з'явилася відразу ж після того, як стало відомо про кібератаку на директора ФБР Каша Пателя.
Хакерське угруповання Handala, яке пов'язане з іранською кіберрозвідкою, заявило про злом особистої пошти директора ФБР.
Зловмисники оприлюднили частину приватного та робочого листування чиновника за 2010-2019 роки, а також його особисті фотографії.
У Міністерстві юстиції США підтвердили факт компрометації поштової скриньки, зазначивши, що опубліковані матеріали є справжніми.