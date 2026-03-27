UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Злом пошти директора ФБР: США заплатять мільйони за інформацію про хакерів

22:35 27.03.2026 Пт
2 хв
Влада США швидко відреагувала на злив особистих даних директора ФБР
aimg Іван Носальський
Фото: Каш Патель, директор ФБР (Fairfax County Police Department)

США оголосили нагороду за інформацію іранських хакерів після того, як пошту директора ФБР Каша Пателя зламали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект Держдепу США Rewards for Justice.

Як зазначили в Держдепі, за інформацію про хакерів передбачено нагороду в розмірі до 10 млн доларів.

"Якщо у вас є інформація про зловмисних іранських кіберзлочинців, таких як Парсіан Афзар, Раян, Борна, Хандала або пов'язані з ними групи чи особи, зв'яжіться з нами та повідомте будь-яку інформацію, як-от імена, онлайн-псевдоніми і місцезнаходження", - ідеться в повідомленні.

У відомстві уточнили, що ці особи беруть участь "у зловмисній кібердіяльності, спрямованій проти критично важливої інфраструктури США".

Злом директора ФБР

Пропозиція винагороди за інформацію про іранських хакерів з'явилася відразу ж після того, як стало відомо про кібератаку на директора ФБР Каша Пателя.

Хакерське угруповання Handala, яке пов'язане з іранською кіберрозвідкою, заявило про злом особистої пошти директора ФБР.

Зловмисники оприлюднили частину приватного та робочого листування чиновника за 2010-2019 роки, а також його особисті фотографії.

У Міністерстві юстиції США підтвердили факт компрометації поштової скриньки, зазначивши, що опубліковані матеріали є справжніми.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати АмерикиФБРІранКібератака