RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Взлом почты директора ФБР: США заплатят миллионы за информацию о хакерах

22:35 27.03.2026 Пт
2 мин
Власти США быстро отреагировали на слив личных данных директора ФБР
aimg Иван Носальский
Фото: Каш Патель, директор ФБР (Fairfax County Police Department)

США объявили награду за информацию иранских хакеров после того, как почту директора ФБР Каша Пателя взломали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект Госдепа США Rewards for Justice.

Читайте также: США уничтожили лишь треть ракетного запаса Ирана, - Reuters

Как отметили в Госдепе, за информацию о хакерах предусмотрена награда в размере до 10 млн долларов.

"Если у вас есть информация о злонамеренных иранских киберпреступниках, таких как Парсиан Афзар Райан Борна, Хандала или связанные с ними группы или лица, свяжитесь с нами и сообщите любую информацию, такую как имена, онлайн-псевдонимы и местонахождение", - сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что эти лица участвуют "в злонамеренной кибердеятельности, направленной против критически важной инфраструктуры США".

Взлом директора ФБР

Предложение вознаграждения за информацию об иранских хакерах появилась сразу же после того, как стало известно кибератаке на директора ФБР Каша Пателя.

Хакерская группировка Handala, которая связана с иранской киберразведкой, заявила о взломе личной почты директора ФБР.

Злоумышленники обнародовали часть частной и рабочей переписки чиновника за 2010-2019 годы, а также его личные фотографии.

В Министерстве юстиции США подтвердили факт компрометации почтового ящика, отметив, что опубликованные материалы выглядят подлинными.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты АмерикиФБРИранКибератака