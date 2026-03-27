Взлом почты директора ФБР: США заплатят миллионы за информацию о хакерах

Как отметили в Госдепе, за информацию о хакерах предусмотрена награда в размере до 10 млн долларов.

"Если у вас есть информация о злонамеренных иранских киберпреступниках, таких как Парсиан Афзар Райан Борна, Хандала или связанные с ними группы или лица, свяжитесь с нами и сообщите любую информацию, такую как имена, онлайн-псевдонимы и местонахождение", - сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что эти лица участвуют "в злонамеренной кибердеятельности, направленной против критически важной инфраструктуры США".