Злочинна організація в Одесі: три заступники Труханова отримали підозри

Зазначається, що підозри отримали три учасники злочинної організації в Одесі, яку викрили 5 грудня:

перший заступник міського голови Одеси (ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 368 КК);

в.о. заступника мера Одеси - керівник апарату виконавчого комітету Одеської міськради (ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 368 КК);

заступниця мера Одеси (ч. 3 ст. 255, ч. 3 ст. 368 КК).

Місцезнаходження першого заступника мера наразі не відомо, тому про підозру йому повідомили заочно.

За даними слідства, восени 2021 року після викриття злочинної організації, яка спеціалізувалася на корупційних схемах незаконного вибуття майна з комунальної власності Одеси, на її місці з’явилася нова.

Ця ЗО взяла під контроль практично всі питання економічного життя міста, зокрема і взаємодію з забудовниками, закупівлю коштом місцевого бюджету, діяльність комунальних підприємств та інші аспекти взаємодії з бізнесом. ЗО налагодила процес системного підкупу чиновників та депутатів місцевої ради.

Слідство зазначає, що в.о. заступника мера Одеси та член земельної комісії отримував від організаторів ЗО щомісячно 15 тисяч доларів та інші кошти за вчинення ним дій в інтересах ЗО шляхом зловживання службовим становищем та владою. Зокрема, йдеться про забезпечення ухвалення земельною комісією рішень про відведення землі під будівництво наперед визначеним особам, а також про внесення змін до бюджету міста. Загалом з листопада 2021 по серпень 2022 підозрюваний одержав понад 2,4 млн гривень хабарів.

За версією слідства, інші співучасники ЗО - перший заступник та заступниця міського голови Одеси - отримали з березня по липень 2022 року від її організаторів 900 та 300 тисяч гривень відповідно.

Зокрема, перший заступник міського голови Одеси контролював діяльність підпорядкованих управлінь - головних розпорядників коштів та надавав їх керівникам вказівки про призупинення розрахунків за ремонт доріг у місті. Це створювало штучні умови для одержання ЗО хабарів від підрядника за поновлення виплат. Підозрюваний також позитивно голосував у складі виконавчого комітету за рішення, якими встановлювалися тарифи на поводження із твердими побутовими відходами в Одесі та про зміни до бюджету, які відповідали інтересам злочинної організації.

Наразі про підозру в участі у злочинній організації повідомили шести особам. Слідство встановлює інших учасників ЗО та шукає докази їхньої корупційної діяльності.