Полював за українським "Нептуном". В Одесі затримали агента РФ, який здавав позиції ЗСУ

Правоохоронці затримали агента Росії в Одесі, який шукав позиції Збройних сил України на території міста та передавав їх ворогу. Серед основних завдань був пошук місця розташування протикорабельного комплексу "Нептун".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку СБУ.

"Ворожого поплічника цікавила інформація щодо розташування блокпостів, укріпрайонів та специфіки захисту енергогенеруючих об’єктів на півдні України", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зазначають, що після "прильотів" по міській інфраструктурі російський агент «доповідав» своїм кураторам про результати ворожого обстрілу. "Затриманим є місцевий житель, який на початку повномасштабного вторгнення вийшов на спецслужби РФ і запропонував їм свою допомогу у війні проти України", - додали в СБУ.

Чоловік також полював за українськими протикорабельними комплексами "Нептун" та планував цю інформацію передати в РФ. Слідчим вдалося затримати чоловіка та повідомити йому про підозру у державній зраді. За місцем проживання затриманого, правоохоронці виявили мобільний телефон і ноутбук із доказами законспірованого листування з окупантами. Чоловіку загрожує довічне позбавлення волі.