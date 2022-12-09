Преступная организация в Одессе: три заместителя Труханова получили подозрения

Подозрения получили три участника преступной организации в Одессе, которую разоблачили 5 декабря:

первый заместитель городского головы Одессы (ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 368 УК);

и.о. заместителя мэра Одессы - руководитель аппарата исполнительного комитета Одесского горсовета (ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 368 УК);

заместитель мэра Одессы (ч. 3 ст. 255, ч. 3 ст. 368 УК).

Местонахождение первого заместителя мэра пока не известно, поэтому о подозрении ему сообщили заочно.

По данным следствия, осенью 2021 года после разоблачения преступной организации, специализировавшейся на коррупционных схемах незаконного истребования имущества из коммунальной собственности Одессы, на ее месте появилась новая.

Эта ПО взяла под контроль практически все вопросы экономической жизни города, в том числе и взаимодействие с застройщиками, закупку средств местного бюджета, деятельность коммунальных предприятий и другие аспекты взаимодействия с бизнесом. ПО наладила процесс системного подкупа чиновников и депутатов местного совета.

Следствие отмечает, что и. о. заместителя мэра Одессы и член земельной комиссии получал от организаторов ПО ежемесячно 15 тысяч долларов и другие средства за совершение им действий в интересах ПО путем злоупотребления служебным положением и властью. В частности, речь идет об обеспечении принятия земельной комиссией решений об отводе земли под строительство заранее определенным лицам, а также о внесении изменений в бюджет города. В целом с ноября 2021 по август 2022 года подозреваемый получил более 2,4 млн гривен взяток.

По версии следствия, другие соучастники ПО - первый заместитель и заместитель городского головы Одессы - получили с марта по июль 2022 года от ее организаторов 900 и 300 тысяч гривен соответственно.

В частности, первый заместитель городского головы Одессы контролировал деятельность подчиненных управлений - главных распорядителей средств и предоставлял руководителям указания о приостановлении расчетов за ремонт дорог в городе. Это создавало искусственные условия для получения ПО взяток от подрядчика за возобновление выплат. Подозреваемый также положительно голосовал в составе исполнительного комитета за решения, которыми устанавливались тарифы на обращение с твердыми бытовыми отходами в Одессе и изменения в бюджет, которые отвечали интересам преступной организации.

На данный момент о подозрении в участии в преступной организации сообщили шести лицам. Следствие устанавливает других участников 30 и ищет доказательства их коррупционной деятельности.