Злочевский, Курченко и Клюев вывели из Украины миллионы долларов в последние полгода режима Януковича, - Buzzfeed

Среди должностных лиц, которые провели подозрительные транзакции является Юрий Бойко, Сергей Курченко, Николай Злочевский, Сергей Клюев

Американское издание BuzzFeed опубликовало список людей из окружения президента-беглеца Виктора Януковича, которые фигурируют в расследовании Соединенных Штатов в отношении отмывания денег экс-президентом и его "семьей".

Так, фигуранты этих дел в последние месяцы пребывания Януковича на посту провели ряд сомнительных транзакций за рубежом и вывели из Украины миллионы долларов.

За 6 месяцев президентства Януковича, конгломерат под названием МАКО, которой руководил сын президента Александр, перевел или получил 74 млн долларов за подозрительные транзакции в дочерних компаниях в Украине, Нидерландах и Швейцарии.

Как отмечается, всего в рамках расследования отмывания денег окружением Януковича Министерство финансов США выявило по крайней мере десяток бывших должностных лиц, которые провели подозрительные транзакции.

Это нынешний глава фракции "Оппозиционный блок" и бывший министр энергетики Юрий Бойко через Латвию перевел 400 млн государственных средств в рамках дела хищений на нафтовишках (так называемое дело "вышек Бойко"). В то же время в BuzzFeed отметили, что хотя власти США назвала его фигурантом расследования государственной коррупции, Бойко никогда не был осужден в Украине.

В список фигурантов расследования Соединенных Штатов попал и олигарх-беглец Сергей Курченко - близкий друг сына Януковича. Зарегистрированная в Панаме компания Курченко Prosperity Developments SA провела транзакции на 550 млн долларов за подозрительные банковские переводы - и все это за один год.

Отмечается, что даже после падения режима Януковича, компания Activ Solar, которой контролировал олигарх и брат экс-главы Администрации президента Сергей Клюев, провела 71 подозрительную операцию за месяц на сумму в 11 млн долларов.

Экс-министр экологии Николай Злочевский стал фигурантом расследования из-за переводы 24 млн долларов со счетов на Кипре до Приватбанка в Латвии. Эта транзация была в начале ноября 2014 года - за три месяца до бегства Януковича.

Журналисты ВuzzFeed направили запросы к представителю Юрия Бойко и офиса Курченко, однако не получили ответа.

Адвокат Януковича Виталий Сердюк заявил, что его клиенты "не сделали ничего преступного".

В целом в США обнаружили, что с 2008 до 2014 года окружение Януковича вывел из Украины более 700 млн долларов.

Напомним, что Верховный суд отказал адвокатам Януковича в изменении состава суда по делу о госизмене.