Злочевський, Курченко та Клюєв вивели з України мільйони доларів в останні півроку режиму Януковича, - Buzzfeed

Серед посадовців, які провели підозрілі транзакції є Юрій Бойко, Сергій Курченко, Микола Злочевський, Сергій Клюєв

Американське видання BuzzFeed опублікувало список людей з оточення президента-втікача Віктора Януковича, які фігурують у розслідуванні Сполучених Штатів щодо відмивання грошей екс-президентом та його "родиною".

Так, фігуранти цих справ в останні місяці перебування Януковича на посаді провели низку сумнівних транзакцій закордоном та вивели з України мільйони доларів.

За 6 місяців президентства Януковича, конгломерат під назвою МАКО, якою керував син президента Олександр, перевів або отримав 74 млн доларів через підозрілі транзакції у дочірніх компаніях в Україні, Нідерландах та Швейцарії.

Як зазначається, загалом в межах розслідування відмивання грошей оточенням Януковича Міністерство фінансів США виявило принаймні десяток колишніх посадовців, які провели підозрілі транзакції.

Це нинішній голова фракції "Опозиційний блок" та колишній міністр енергетики Юрій Бойко через Латвію переказав 400 млн державних коштів в межах справи розкрадань на нафтовишках (так звана справа "вишок Бойка"). Водночас у BuzzFeed наголосили, що хоча влада США назвала його фігурантом розслідування державної корупції, Бойко ніколи на був засуджений в Україні.

До списку фігурантів розслідування Сполучених Штатів потрапив і олігарх-утікач Сергій Курченко - близький друг сина Януковича. Зареєстрована в Панамі компанія Курченка Prosperity Developments SA провела транзакції на 550 млн доларів через підозрілі банківські перекази - і все це за один рік.

Зазначається, що навіть після падіння режиму Януковича, компанія Activ Solar, якою контролював олігарх та брат екс-глави Адміністрації президента Сергій Клюєв, провела 71 підозрілу операцію за місяць на суму в 11 млн доларів.

Екс-міністр екології Микола Злочевський став фігурантом розслідування через перекази 24 млн доларів з рахунків на Кіпрі до ПриватБанку в Латвії. Ця транзація була на початку листопада 2014 року - за три місяці до втечі Януковича.

Журналісти ВuzzFeed надіслали запити до представника Юрія Бойка та офісу Курченка, однак не отримали відповіді.

Адвокат Януковича Віталій Сердюк завив, що його клієнти "не зробили нічого злочинного".

Загалом у США виявили, що з 2008 до 2014 роки оточення Януковича вивело з України понад 700 млн доларів.

Нагадаємо, що Верховний суд відмовив адвокатам Януковича у зміні складу суду по справі про держзраду.