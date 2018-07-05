Верховный суд отказал адвокатам Януковича в изменении состава суда по делу о госизмене

Суд счел просьбу защиты Януковича безосновательной

Верховный суд Украины отказал адвокатам экс-президента Украины Виктора Януковича в изменении состава судей Оболонского районного суда города Киева по делу о госизмене. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Как отмечается, 3 июля Верховный суд рассмотрел ходатайство адвокатов Януковича относительно замены состава суда. По информации Сарган, адвокатs экс-президента на соответствующее заседание не явились.

Суд рассмотрел указанное ходатайство и не выявив нарушений признал просьбу защиты безосновательной.

"Адвокатам Януковича отказали в удовлетворении их ходатайства, а рассмотрение дела о госизмене и дальше будет проходить в Оболонском райсуде Киева", - написала она.

Напомним, ранее сообщалось, что суд по делу Януковича объявил перерыв в заседании до 16 июля.