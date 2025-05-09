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Зливи, фронти й заморозки: де в Україні не буде дощу 10–11 травня

Україна, П'ятниця 09 травня 2025 11:56
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Зливи, фронти й заморозки: де в Україні не буде дощу 10–11 травня Фото: синоптик розповіла про погоду в Україні 10-11 травня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Вихідні, 10-11 травня, в Україні будуть дощовими та прохолодними та ще й заморозками. Але все ж будуть регіони, до опадів не очікується.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"Атмосферні фронти зумовлять опади різної інтенсивності, лише на Луганщині та Донеччині 10-11 травня переважатиме суха погода. І ще в суботу більша частина півдня також - без істотних опадів", - розповіла вона.

Погода 10 травня в Україні

Завтра, в суботу, 10 травня, найхолодніше буде в західних областях, вдень усього +7...+12 градусів та ще й з дощем. На решті території України 10-го травня +11+15, на півдні +14....+17 градусів.

Погода 11 травня в Україні

У неділю, 11 травня, практично повсюди в Україні очікується холодна погода з денною температурою повітря +9...+14 градусів, на півдні +13...+17 градусів.

"У нічні години, при проясненнях - при проясненнях! - є ймовірність заморозків на грунті!" - попередила синоптик.

Погода на вихідних у Києві

У Києві в суботу, 10 травня, часом невеликий дощ, часом прояснення. Максимально +13 градусів. У неділю, 11 травня, задощить майже на весь день. Максимально +11 градусів.

Погода в Україні в останній місяць весни

Травень в Україні стартував із незвичного холоду: у деяких регіонах зафіксовано заморозки, у Карпатах випав сніг, а денні температури помітно знизилися.

Найближчі дні не принесуть значного потепління - навпаки, в окремих областях можливі дощі та заморозки на ґрунті.

Незважаючи на прохолодний початок, синоптики прогнозують, що загалом травень буде теплішим за звичайний: середня температура місяця перевищить кліматичну норму на 1,5-2 градуси.

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