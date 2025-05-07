Замість потепління - заморозки? Якої погоди чекати на вихідні й чи минуть дощі
Найближчим часом суттєвого підвищення температури повітря в Україні не очікується. Замість потепління у деяких областях імовірні заморозки на поверхні ґрунту та дощі.
Про це у коментарі РБК-Україна розповіла синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.
Яких температур чекати українцям вдень і вночі
"Поки що, в оглядній синоптичній перспективі, як ми кажемо, у найближчі п'ять діб (де можна говорити про якісь практичні значення), то відчутного підвищення температури не очікується", - розповіла експерт.
За її словами, нічна температура повітря буде коливатися в межах:
- від 1 до 6 градусів тепла - на заході та півночі України (при цьому на поверхні ґрунту можливі заморозки);
- в межах від 6 до 11 градусів за Цельсієм - на решті території країни.
Денні максимуми при цьому очікуються такі:
- 9-14°C - в середньому по Україні;
- до 18 градусів тепла - на південному сході.
"Ще завтра (8 травня, - Ред.) на півдні, сході та трішки у центрі - 15-20°C, а потім вже очікується зниження температури", - уточнила синоптик.
Чому потепління найближчим часом не буде
Птуха пояснила, що така ситуація з погодою склалась нині через те, що на Україну поки що впливає більш прохолодна повітряна маса з північних широт.
Вітер у більшості регіонів очікується переважно північний, північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.
"Він - помірний. Тобто якогось там дискомфорту особливого не доставлятиме. Але все одно несе таку прохолоду", - зауважила експерт.
Де і коли в Україні можуть бути заморозки
Представниця УкрГМЦ нагадала, що зараз - на найближчу ніч - діє попередження щодо заморозків на поверхні ґрунту у північних і західних областях (окрім Закарпаття).
"Північ і захід - подекуди з нічними заморозками (з 7 на 8 травня, - Ред.), але лише на поверхні ґрунту. Не у повітрі", - уточнила вона.
В цілому ж ймовірність заморозків на поверхні ґрунту висока впродовж найближчих трьох ночей, хоча інформація про це ще буде уточнюватись.
"З приводу попереджень - вони ще будуть уточнюватись (де саме, які області)... Поки що ось ці найближчі три ночі - північні та західні області (крім Закарпаття) - ймовірність заморозків на поверхні ґрунту висока", - розповіла Птуха.
Вона пояснила: щодо цієї ночі попередження вже є, а з приводу 9 та 10 травня - фахівці ще будуть уточнювати інформацію та надсилати попередження (за потреби).
"У повітрі заморозків не передбачається... І ті заморозки, які можуть бути там з 9-10 травня, - будемо ще уточнювати. Але, знову ж таки, там у повітрі не повинно бути. Хіба що на поверхні ґрунту", - наголосила синоптик.
Що буде з опадами до кінця тижня і на вихідних
За словами експерта, опади в Україні "час від часу можуть бути". Ще завтра більшість територій України перебуватиме в полі "дещо підвищеного тиску" - не яскраво вираженого та малоградієнтного.
"Але воно все одно хоча б частково забезпечить нам погоду без опадів", - зауважила Птуха.
Вона пояснила, що 8 травня короткочасні дощі можливі у Карпатському регіоні та на південному сході, а вночі - ще й на півдні.
"Але 9 травня з південного заходу на схід буде просуватись такий локальний циклон. Тому в Україні (крім заходу) він зумовить короткочасні дощі, а на високогір'ї Карпат - саме на високогір'ї Карпат - подекуди з мокрим снігом. Це - дуже локально", - наголосила синоптик.
Вона уточнила, що вдень п'ятниці, 9 травня, у більшості центральних і південних областей можуть бути навіть значні дощі.
Тим часом у суботу, 10 травня:
- вночі на південному сході та сході країни - ймовірні помірні опади;
- вдень у західних і північних областях - ймовірні невеликі дощі.
"Тобто весь час у нас чергується ситуація. То трішки подощить, то подекуди без опадів. Але все одно така прохолода, і хмарність є. Поодинокі прояснення, звичайно, будуть. Але поки що не суцільні", - розповіла Птуха.
Отже, у найближчі п'ять-сім днів суттєвого потепління та настання стабільної сухої погоди в Україні синоптики поки що не прогнозують.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про підтоплені будинки й села без світла в одній з областей України - як наслідок негоди.
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