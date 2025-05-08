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В Україну йде негода 9 травня: циклон, зливи і навіть сніг

Україна, Четвер 08 травня 2025 14:53
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В Україну йде негода 9 травня: циклон, зливи і навіть сніг Фото: синоптик дала прогноз на 9 травня в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 9 травня, в Україну зайде циклон. Він принесе із собою дощі, місцями сильні, зниження температури, а в Карпатах сніг.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прогноз синотика Наталки Діденко.

"9 травня над південною частиною України розташується циклон. Він та його атмосферні фронти зумовлять завтра дощову погоду в більшості областей України. У Карпатах йтиме мокрий сніг!" - розповіла вона.

У центральних областях, у Одеській та Миколаївській областях можливі сильні опади, а на Волині, Рівненщині, а в денні години майже повсюди в західних областях - без істотних опадів.

Температура повітря протягом дня буде вкрай неоднорідною. А саме:

  • на заході, півночі та на значній території центральних областей України +10..+14 градусів;
  • у південній частині +12...+16 градусів, на Запоріжжі до +18, в Криму +17+20 градусів;
  • у східних областях очікується +16...+21 градус.

Погода у Києві та у найближчі дні в Україні

Як додала синоптик, у Києві на завтра дощі важко прогнозувати. Основна зона опадів 9 травня торкатиметься столиці, може бути щільніший дощ.

"Проте налаштовуйтесь на холодну, +10, +11 градусів, та вологу погоду", - зазначила Діденко.

Надалі волога погода в Україні домінуватиме, ночі ще залишатимуться холодними і не виключена ймовірність заморозків при проясненнях, але вдень потеплішає хоча б на кілька градусів, денні +12....+18 градусів "все ж трохи комфортніші".

Сніг в Карпатах

У високогір'ї Карпат фіксувався сніг. Його випало близько 2 см впродовж минулої доби.

На горі Піп Іван сьогодні хмарно, туман, видимість обмежена. Штиль. Температура повітря -2 градусів.

Рятувальники радять утриматися від походів в гори на період ускладнення погодних умов. Вирушаючи в гори, варто стежити за оновленнями прогнозу погоди.

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