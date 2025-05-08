В Україну йде негода 9 травня: циклон, зливи і навіть сніг

Завтра, 9 травня, в Україну зайде циклон. Він принесе із собою дощі, місцями сильні, зниження температури, а в Карпатах сніг.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прогноз синотика Наталки Діденко.

"9 травня над південною частиною України розташується циклон. Він та його атмосферні фронти зумовлять завтра дощову погоду в більшості областей України. У Карпатах йтиме мокрий сніг!" - розповіла вона.

У центральних областях, у Одеській та Миколаївській областях можливі сильні опади, а на Волині, Рівненщині, а в денні години майже повсюди в західних областях - без істотних опадів.

Температура повітря протягом дня буде вкрай неоднорідною. А саме:

на заході, півночі та на значній території центральних областей України +10..+14 градусів;

у південній частині +12...+16 градусів, на Запоріжжі до +18, в Криму +17+20 градусів;

у східних областях очікується +16...+21 градус.

Погода у Києві та у найближчі дні в Україні

Як додала синоптик, у Києві на завтра дощі важко прогнозувати. Основна зона опадів 9 травня торкатиметься столиці, може бути щільніший дощ.

"Проте налаштовуйтесь на холодну, +10, +11 градусів, та вологу погоду", - зазначила Діденко.

Надалі волога погода в Україні домінуватиме, ночі ще залишатимуться холодними і не виключена ймовірність заморозків при проясненнях, але вдень потеплішає хоча б на кілька градусів, денні +12....+18 градусів "все ж трохи комфортніші".