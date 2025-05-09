Ливни, фронты и заморозки: где в Украине не будет дождя 10-11 мая

Выходные, 10-11 мая, в Украине будут дождливыми и прохладными да еще и заморозками. Но все же будут регионы, где осадков не ожидается.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"Атмосферные фронты обусловят осадки различной интенсивности, только в Луганской и Донецкой областях 10-11 мая будет преобладать сухая погода. И еще в субботу большая часть юга также - без существенных осадков", - рассказала она.

Погода 10 мая в Украине

Завтра, в субботу, 10 мая, холоднее всего будет в западных областях, днем всего +7...+12 градусов да еще и с дождем. На остальной территории Украины 10-го мая +11+15, на юге +14....+17 градусов.

Погода 11 мая в Украине

В воскресенье, 11 мая, практически повсеместно в Украине ожидается холодная погода с дневной температурой воздуха +9...+14 градусов, на юге +13...+17 градусов.

"В ночные часы, при прояснениях - при прояснениях! - есть вероятность заморозков на почве!" - предупредила синоптик.

Погода на выходных в Киеве

В Киеве в субботу, 10 мая, временами небольшой дождь, временами прояснения. Максимально +13 градусов. В воскресенье, 11 мая, задождит почти на весь день. Максимально +11 градусов.