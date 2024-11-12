"Зливав" позиції військових у Куп'янську. СБУ затримала чергового агента ФСБ

Що сталось

Коригувальником виявився місцевий житель, якого ФСБ "помітила" через його прокремлівські коментарі в російських Telegram-каналах. Після вербування зрадник райцентр та прилеглу територію, де приховано фіксував розташування та маршрути руху українських захисників.

Фото: СБУ затримала чергового агента (t.me/SBUkr)

"За кожну "злиту" локацію Сил оборони окупанти обіцяли грошову винагороду, однак ворожих коштів агент так і не дочекався. Співробітники СБУ завчасно викрили коригувальника і затримали його у власному помешканні", - пише СБУ.

Під час обшуку було вилучено мобільний телефон із доказами його комунікації з ФСБ.

Що загрожує

Зраднику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Йому загрожує довічне ув'язнення.