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"Зливав" позиції військових у Куп'янську. СБУ затримала чергового агента ФСБ

Фото: СБУ затримала чергового агента (t.me/SBUkr)
Автор: Сергій Пишкін

У Харківській області затримали ще одного агента Федеральної служби безпеки (ФСБ). Зловмисник коригував ворожі удари по позиціях оборонців Куп'янська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Що сталось 

Коригувальником виявився місцевий житель, якого ФСБ "помітила" через його прокремлівські коментарі в російських Telegram-каналах. Після вербування зрадник райцентр та прилеглу територію, де приховано фіксував розташування та маршрути руху українських захисників.

Фото: СБУ затримала чергового агента (t.me/SBUkr)

"За кожну "злиту" локацію Сил оборони окупанти обіцяли грошову винагороду, однак ворожих коштів агент так і не дочекався. Співробітники СБУ завчасно викрили коригувальника і затримали його у власному помешканні", - пише СБУ. 

Під час обшуку було вилучено мобільний телефон із доказами його комунікації з ФСБ. 

Що загрожує 

Зраднику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. 

Йому загрожує довічне ув'язнення.  

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ тим часом також затримала російського агента, який діяв у Миколаєві та Одесі. Зрадником виявився військовий пенсіонер.

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Служба безпеки УкраїниХарків