Коригував удари по Одесі та Миколаєву. СБУ затримала військового пенсіонера

Контррозвідка Служби безпеки України (СБУ) затримала чергового російського агента, який діяв у Миколаєві та Одесі. Зрадником виявився військовий пенсіонер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Що сталось

Згідно з матеріалами справи, фігурантом виявився військовий пенсіонер з Миколаївської області.

Затриманий потрапив у поле зору ворога під час поїздок до Російської Федерації (РФ) ще до повномасштабної війни. Після цього на нього дистанційно вийшов кадровий співробітник ФСБ РФ, який й запропонував йому співпрацю. Також йому пообіцяли "евакуацію" до Росії з подальшим вирішенням матеріальних питань.

Фото: СБУ затримала колишнього військового пенсіонера, який коригував удари по Одесі та Миколаєву (t.me/SBUkr)

За вказівкою ворога зрадник розвідував локації Сил оборони, по яких терористи планували завдати повітряного удару. Зокрема проводив дорозвідку на місцях "прильотів" та інформував ворога про наслідки атаки.

Також затриманий планував розширити розвідувальні можливості ФСБ та підшукував "кандидатів" у нові агенти.

"При обшуках у нього вилучено сім-карти і два мобільні телефони, один з яких він використовував для конспіративного зв’язку з окупантами". - пише СБУ.

Що загрожує

Зраднику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне.