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"Сливал" позиции военных в Купянске. СБУ задержала очередного агента ФСБ

Фото: СБУ задержала очередного агента ФСБ (t.me/SBUkr)
Автор: Сергей Пышкин

В Харьковской области задержали еще одного агента Федеральной службы безопасности (ФСБ). Злоумышленник корректировал вражеские удары по позициям защитников Купянска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Что произошло

Корректировщиком оказался местный житель, которого ФСБ "заметила" из-за его прокремлевских комментариев в российских Telegram-каналах. После вербовки предатель райцентр и прилегающую территорию, где скрыто фиксировал расположение и маршруты движения украинских защитников.

Фото: СБУ задержала очередного агента ФСБ (t.me/SBUkr)

"За каждую "слитую" локацию Сил обороны оккупанты обещали денежное вознаграждение, однако вражеских средств агент так и не дождался. Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили корректировщика и задержали его в собственном доме", - пишет СБУ. 

Во время обыска был изъят мобильный телефон с доказательствами его коммуникации с ФСБ. 

Что грозит 

Предателю сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения. 

Ему грозит пожизненное заключение.  

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ в это время также задержала действующего в Николаеве и Одессе российского агента. Предателем оказался военный пенсионер.

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Служба безопасности УкраиныХарьков