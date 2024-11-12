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"Зливав" позиції військових у Куп'янську. СБУ затримала чергового агента ФСБ

Вівторок 12 листопада 2024 10:36
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"Зливав" позиції військових у Куп'янську. СБУ затримала чергового агента ФСБ Фото: СБУ затримала чергового агента (t.me/SBUkr)
Автор: Сергій Пишкін

У Харківській області затримали ще одного агента Федеральної служби безпеки (ФСБ). Зловмисник коригував ворожі удари по позиціях оборонців Куп'янська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Що сталось

Коригувальником виявився місцевий житель, якого ФСБ "помітила" через його прокремлівські коментарі в російських Telegram-каналах. Після вербування зрадник райцентр та прилеглу територію, де приховано фіксував розташування та маршрути руху українських захисників.

&quot;Зливав&quot; позиції військових у Куп'янську. СБУ затримала чергового агента ФСБ

Фото: СБУ затримала чергового агента (t.me/SBUkr)

"За кожну "злиту" локацію Сил оборони окупанти обіцяли грошову винагороду, однак ворожих коштів агент так і не дочекався. Співробітники СБУ завчасно викрили коригувальника і затримали його у власному помешканні", - пише СБУ.

Під час обшуку було вилучено мобільний телефон із доказами його комунікації з ФСБ.

Що загрожує

Зраднику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Йому загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ тим часом також затримала російського агента, який діяв у Миколаєві та Одесі. Зрадником виявився військовий пенсіонер.

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Служба безпеки України Харків
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