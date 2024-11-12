"Сливал" позиции военных в Купянске. СБУ задержала очередного агента ФСБ

В Харьковской области задержали еще одного агента Федеральной службы безопасности (ФСБ). Злоумышленник корректировал вражеские удары по позициям защитников Купянска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Что произошло

Корректировщиком оказался местный житель, которого ФСБ "заметила" из-за его прокремлевских комментариев в российских Telegram-каналах. После вербовки предатель райцентр и прилегающую территорию, где скрыто фиксировал расположение и маршруты движения украинских защитников.

Фото: СБУ задержала очередного агента ФСБ (t.me/SBUkr)

"За каждую "слитую" локацию Сил обороны оккупанты обещали денежное вознаграждение, однако вражеских средств агент так и не дождался. Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили корректировщика и задержали его в собственном доме", - пишет СБУ.

Во время обыска был изъят мобильный телефон с доказательствами его коммуникации с ФСБ.

Что грозит

Предателю сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

Ему грозит пожизненное заключение.