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"Зливав" координати дислокацій ЗСУ. Суд виніс вирок жителю Лимана

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Вівторок 11 квітня 2023 17:23
"Зливав" координати дислокацій ЗСУ. Суд виніс вирок жителю Лимана Фото: "Зливав" координати дислокацій ЗСУ. Суд виніс вирок жителю Лимана (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Суд виніс вирок чоловіку, який "зливав" координати з місцями дислокації штабів ЗСУ у деокупованому Лимані. Наступні 6 років він проведе за ґратами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора України.

"За публічного обвинувачення прокурорів Донецької обласної прокуратури судом винесено вирок чоловіку за фактом несанкціонованого поширення інформації про розміщення Збройних Сил України в умовах воєнного стану. Йому призначено покарання у вигляді 6 років позбавлення волі", - пише пресслужба.

З листопада 2022 року по січень 2023 року після деокупації нашими воїнами Лиману, чоловік відправляв своїй знайомій інформацію про місця розташування ЗСУ на території населеного пункту. Він надсилав координати штабів й приміщень, у який на той час проживали українські захисники.

До оголошення вироку чоловік перебував під вартою.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ затримала двох агентів ФСБ в Харківській області, які розвідували українські оборонні рубежі на кордоні з Росією.

Також було затримано чиновника Одеської митниці, який налагодив систему "відкатів" за ввезення в Україну незадекларованої готівки.

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