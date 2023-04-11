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"Сливал" координаты дислокаций ВСУ. Суд вынес приговор жителю Лимана

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Вторник 11 апреля 2023 17:23
"Сливал" координаты дислокаций ВСУ. Суд вынес приговор жителю Лимана Фото: "Сливал" координаты дислокаций ВСУ. Суд вынес приговор жителю Лимана (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Суд вынес приговор мужчине, который "сливал" координаты с местами дислокаций штабов ВСУ в деоккупированном Лимане. Следующие 6 лет он проведет за решеткой.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора Украины.

"По публичному обвинению прокуроров Донецкой областной прокуратуры судом вынесен приговор мужчине по факту несанкционированного распространения информации о размещении Вооруженных Сил Украины в условиях военного положения. Ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы", - пишет пресс-служба.

С ноября 2022 года по январь 2023 года после деоккупации нашими воинами Лимана, мужчина отправлял своей знакомой информацию о местах расположения ВСУ на территории населенного пункта. Он присылал координаты штабов и помещений, в которых в то время проживали украинские защитники.

До оглашения приговора мужчина находился под стражей.

Напомним, РБК-Украина писао о том, что СБУ задержала двух агентов ФСБ в Харьковской области, разведывавших украинские оборонные рубежи на границе с Россией.

Также был задержан чиновник Одесской таможни, который наладил систему "откатов" за ввоз в Украину незадекларированных наличных денег.

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