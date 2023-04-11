"Сливал" координаты дислокаций ВСУ. Суд вынес приговор жителю Лимана

Суд вынес приговор мужчине, который "сливал" координаты с местами дислокаций штабов ВСУ в деоккупированном Лимане. Следующие 6 лет он проведет за решеткой.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора Украины.

"По публичному обвинению прокуроров Донецкой областной прокуратуры судом вынесен приговор мужчине по факту несанкционированного распространения информации о размещении Вооруженных Сил Украины в условиях военного положения. Ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы", - пишет пресс-служба. С ноября 2022 года по январь 2023 года после деоккупации нашими воинами Лимана, мужчина отправлял своей знакомой информацию о местах расположения ВСУ на территории населенного пункта. Он присылал координаты штабов и помещений, в которых в то время проживали украинские защитники. До оглашения приговора мужчина находился под стражей.