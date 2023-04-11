Збирали дані про українські оборонні рубежі. СБУ затримала агентів РФ в Харківській області
Служба безпеки України затримала двох агентів ФСБ в Харківській області. Вони розвідували українські оборонні рубежі на кордоні з Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.
"Фігурантами виявились двоє мешканців деокупованого Вовчанська, яких ворог залучив до проведення розвідувально-підривної діяльності на сході регіону. Зловмисники збирали для окупантів розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на території Вовчанської громади", - йдеться в повідомленні.
Ворог розшукував інформацію про суспільно-політичну обстановку у прикордонному регіоні та пункти видачі гуманітарної допомоги. Такі дані були потрібні для підготовки диверсій та ракетно-артилерійських обстрілів українських об’єктів.
"За даними слідства, одним з учасників ворожої групи є місцевий житель, який відразу після захоплення частини регіону пішов на добровільну співпрацю з агресором. При цьому до виконання ворожих розвідувальних завдань він приступив лише на початку цього року. Згодом до підривної діяльності фігурант залучив свою знайому, яку потім вивів на прямий зв’язок з ФСБ", - додали в СБУ.
Для спілкування з російською спецслужбою зловмисники використовували Телеграм. При обшуках в домівках російських агентів виявили мобільні телефони, які вони використовували для листування з ФСБ.
Затриманим повідомили про підозру. Розслідування триває.
Фото: СБУ затримала агентів РФ в Харківські області, які збирали дані про українські оборонні рубежі (t.me/SBUkr)
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