UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Зливали" позиції ЗСУ в Донецькій області: правоохоронці затримали двох агентів РФ

Фото: "Зливали" позиції ЗСУ в Донецькій області: правоохоронці затримали двох агентів РФ (Виталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Служба безпеки затримала двох жителів Донецької області, які допомагали окупантам вести бойові дії. Зокрема, зрадники "зливали" інформацію про розташування позицій ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.

Двоє мешканців Покровського району та міста Білозерське у Донецькій області були затримані, оскільки протягом останніх місяців передавали ворогу інформацію про дислокацію українських військових.

Позиції ЗСУ чоловіки шукали на території міста Добропілля та всього Покровського району, а потім через месенджери передавали координати.

"Наразі одному з підозрюваних обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - йдеться у заяві.

За скоєне чоловікам загрожує до 8 років позбавлення.

Нагадаємо, що Служба безпеки затримала медика з Одеської області, який працював на спецслужби Росії.

Також, чоловік та жінка з ідеологічних міркувань почали допомагати окупантам та передавали інформацію про дислокацію ЗСУ у Харкові.

Раніше, Служба безпеки затримала двох завербованих харків'ян, які передавали інформацію про ЗСУ бойовикам так званої "ЛНР".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька областьВійна в Україні