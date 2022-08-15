ua ru
Пн, 15 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Сливал" информацию о ВСУ и военных объектах. В Одесской области задержан агент РФ

Новина українською →
Одесса, Понедельник 15 августа 2022 10:34
"Сливал" информацию о ВСУ и военных объектах. В Одесской области задержан агент РФ Фото: в Одесской области задержан агент РФ (facebook.com/ssu.mariupol)
Автор: Руслан Гаращенко

Служба безопасности задержала медика из Одесской области, который работал на спецслужбы России. Предатель собирал информацию о позициях ВСУ и военных объектах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Служба безопасности Украины задержала агента спецслужб России, собиравшего разведданные о местах дислокации и перемещения подразделений ВСУ и Теробороны, функционирования резервных аэродромов и военных полигонов на юге Одесской области", - рассказали в ведомстве.

В своих "докладах" он:

  • предоставлял точные координаты объектов обороны на карте;
  • подробно описывал состояние объекта, материал, из которого построен, назначение и использование военными, прилегающую территорию;
  • информировал о численности личного состава и военной техники на объектах и ​​об их перемещении;
  • указывал количество обустроенных укреплений.

Собранные сведения злоумышленник передавал через закрытые каналы связи куратору от российских спецслужб. Оккупанты в дальнейшем использовали эту информацию для планирования "работы" диверсионных групп, массированных и прицельных ракетных обстрелов.

Предателем оказался местный житель, сотрудник одного из государственных медицинских учреждений.

Сейчас фигуранту сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Сду избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее сообщалось, что жительница Киева сотрудничала с ФСБ России и передавала врагу данные об украинских военных. Ее задержали "на горячем" во время очередной съемки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины предатели Одесса
NEWS
Минус вертолет и 200 оккупантов: Генштаб рассказал о новых потерях России в войне
Минус вертолет и 200 оккупантов: Генштаб рассказал о новых потерях России в войне
DAILY
Марченко: Хотим выиграть войну или жить в воображаемом мире, где одна проблема – инфляция?
Ростислав Шаправскийглавный редактор Марченко: Хотим выиграть войну или жить в воображаемом мире, где одна проблема – инфляция?