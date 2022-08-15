"Сливал" информацию о ВСУ и военных объектах. В Одесской области задержан агент РФ

Служба безопасности задержала медика из Одесской области, который работал на спецслужбы России. Предатель собирал информацию о позициях ВСУ и военных объектах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

"Служба безопасности Украины задержала агента спецслужб России, собиравшего разведданные о местах дислокации и перемещения подразделений ВСУ и Теробороны, функционирования резервных аэродромов и военных полигонов на юге Одесской области", - рассказали в ведомстве.

В своих "докладах" он:

предоставлял точные координаты объектов обороны на карте;

подробно описывал состояние объекта, материал, из которого построен, назначение и использование военными, прилегающую территорию;

информировал о численности личного состава и военной техники на объектах и ​​об их перемещении;

указывал количество обустроенных укреплений.

Собранные сведения злоумышленник передавал через закрытые каналы связи куратору от российских спецслужб. Оккупанты в дальнейшем использовали эту информацию для планирования "работы" диверсионных групп, массированных и прицельных ракетных обстрелов.

Предателем оказался местный житель, сотрудник одного из государственных медицинских учреждений.