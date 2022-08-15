"Сливал" информацию о ВСУ и военных объектах. В Одесской области задержан агент РФ
Служба безопасности задержала медика из Одесской области, который работал на спецслужбы России. Предатель собирал информацию о позициях ВСУ и военных объектах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
"Служба безопасности Украины задержала агента спецслужб России, собиравшего разведданные о местах дислокации и перемещения подразделений ВСУ и Теробороны, функционирования резервных аэродромов и военных полигонов на юге Одесской области", - рассказали в ведомстве.
В своих "докладах" он:
- предоставлял точные координаты объектов обороны на карте;
- подробно описывал состояние объекта, материал, из которого построен, назначение и использование военными, прилегающую территорию;
- информировал о численности личного состава и военной техники на объектах и об их перемещении;
- указывал количество обустроенных укреплений.
Собранные сведения злоумышленник передавал через закрытые каналы связи куратору от российских спецслужб. Оккупанты в дальнейшем использовали эту информацию для планирования "работы" диверсионных групп, массированных и прицельных ракетных обстрелов.
Предателем оказался местный житель, сотрудник одного из государственных медицинских учреждений.
Сейчас фигуранту сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Сду избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, ранее сообщалось, что жительница Киева сотрудничала с ФСБ России и передавала врагу данные об украинских военных. Ее задержали "на горячем" во время очередной съемки.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.