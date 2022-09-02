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"Сливали" данные о ВСУ боевикам "ЛНР". В Харькове задержали вражеских информаторов

Новина українською →
Харьков, Пятница 02 сентября 2022 14:52
"Сливали" данные о ВСУ боевикам "ЛНР". В Харькове задержали вражеских информаторов Фото: в Харькове задержали вражеских информаторов (facebook.com/ssu.mariupol)
Автор: Руслан Гаращенко

Служба безопасности задержала двух завербованных харьковчан, которые передавали информацию о ВСУ боевикам так называемой "ЛНР".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Следствие установило, что в конце февраля этого года жительница Харькова начала общаться со своим бывшим мужем, который оказался боевиком "ЛНР". Мужчина попросил женщину помогать ему собирать информацию о патриотически настроенных жителях Харьковской области. Для сбора данных женщина привлекла своего знакомого.

Информацию они передавали через мессенджер.

"Впоследствии участник "ЛНР" попросил своих информаторов также передавать ему данные о местах дислокации ВСУ в Харькове и области. Они собирали сведения, отмечали на карте местоположение украинских военных и передавали представителю псевдореспублики", - рассказали в ведомстве.

Как сообщают в СБУ, одной из основных задач информаторов было получение актуальных паролей, используемых на украинских блокпостах.

Сейчас предателям сообщено о подозрении в госизмене. Суд отправил их под стражу.

Напомним, ранее контрразведка СБУ разоблачила организатора агентурной сети в Харьковской области. Его информаторы, преимущественно пенсионеры, собирали данные о ВСУ.

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