"Сливали" данные о ВСУ боевикам "ЛНР". В Харькове задержали вражеских информаторов
Служба безопасности задержала двух завербованных харьковчан, которые передавали информацию о ВСУ боевикам так называемой "ЛНР".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.
Следствие установило, что в конце февраля этого года жительница Харькова начала общаться со своим бывшим мужем, который оказался боевиком "ЛНР". Мужчина попросил женщину помогать ему собирать информацию о патриотически настроенных жителях Харьковской области. Для сбора данных женщина привлекла своего знакомого.
Информацию они передавали через мессенджер.
"Впоследствии участник "ЛНР" попросил своих информаторов также передавать ему данные о местах дислокации ВСУ в Харькове и области. Они собирали сведения, отмечали на карте местоположение украинских военных и передавали представителю псевдореспублики", - рассказали в ведомстве.
Как сообщают в СБУ, одной из основных задач информаторов было получение актуальных паролей, используемых на украинских блокпостах.
Сейчас предателям сообщено о подозрении в госизмене. Суд отправил их под стражу.
Напомним, ранее контрразведка СБУ разоблачила организатора агентурной сети в Харьковской области. Его информаторы, преимущественно пенсионеры, собирали данные о ВСУ.
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