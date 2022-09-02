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В Харькове мужчина и женщина сливали оккупантам позиции ВСУ. Их задержали

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Харьков, Пятница 02 сентября 2022 21:29
В Харькове мужчина и женщина сливали оккупантам позиции ВСУ. Их задержали Фото: Россияне обстреляли Бахмут из реактивной артиллерии, есть жертвы (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Мужчина и женщина по идеологическим соображениям начали помогать оккупантам и передавали информацию о дислокации ВСУ в Харькове. Правоохранителям удалось их задержать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулу.

По данным следствия, женщина через свои связи среди харьковчан собирала и передавала врагу информацию о местах дислокации, маршрутах перемещения подразделений и техники ВСУ. Ее сообщником оказался работник компании по энергоснабжению.

"Мужчина имел свободный доступ к зданиям и сооружениям, поэтому, пользуясь служебным положением, мог беспрепятственно выявлять места дислокации украинских военных", - говорится в сообщении.

Одна из главных задач стало получение актуальных "паролей", которые используются на украинских блокпостах.

Мужчине и женщине сообщили о подозрении в государственной измене, за что им грозит пожизненное заключение.

Напомним, что в Харькове двое мужчин сливали россиянам позиции ВСУ.

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