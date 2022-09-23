"Сливали" позиции ВСУ в Донецкой области: правоохранители задержали двух агентов РФ

Служба безопасности задержала двух жителей Донецкой области, помогавших оккупантам вести боевые действия. В частности, предатели "сливали" информацию о расположении позиций ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.
Двое жителей Покровского района и города Белозерское в Донецкой области были задержаны, поскольку в последние месяцы передавали врагу информацию о дислокации украинских военных.
Позиции ВСУ мужчины искали на территории Доброполья и всего Покровского района, а затем через мессенджеры передавали координаты.
"В настоящее время одному из подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в заявлении.
За совершенное мужчинам грозит до 8 лет лишения.
Напомним, что Служба безопасности задержала медика из Одесской области, работавшего на спецслужбы России.
Также мужчина и женщина по идеологическим соображениям начали помогать оккупантам и передавали информацию о дислокации ВСУ в Харькове.
Ранее Служба безопасности задержала двух завербованных харьковчан, которые передавали информацию об ВСУ боевикам так называемой "ЛНР".
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