"Сливали" позиции ВСУ в Донецкой области: правоохранители задержали двух агентов РФ

Двое жителей Покровского района и города Белозерское в Донецкой области были задержаны, поскольку в последние месяцы передавали врагу информацию о дислокации украинских военных.

Позиции ВСУ мужчины искали на территории Доброполья и всего Покровского района, а затем через мессенджеры передавали координаты.

"В настоящее время одному из подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в заявлении.

За совершенное мужчинам грозит до 8 лет лишения.