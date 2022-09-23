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"Зливали" позиції ЗСУ в Донецькій області: правоохоронці затримали двох агентів РФ

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П'ятниця 23 вересня 2022 15:55
"Зливали" позиції ЗСУ в Донецькій області: правоохоронці затримали двох агентів РФ Фото: "Зливали" позиції ЗСУ в Донецькій області: правоохоронці затримали двох агентів РФ (Виталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Служба безпеки затримала двох жителів Донецької області, які допомагали окупантам вести бойові дії. Зокрема, зрадники "зливали" інформацію про розташування позицій ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.

Двоє мешканців Покровського району та міста Білозерське у Донецькій області були затримані, оскільки протягом останніх місяців передавали ворогу інформацію про дислокацію українських військових.

Позиції ЗСУ чоловіки шукали на території міста Добропілля та всього Покровського району, а потім через месенджери передавали координати.

"Наразі одному з підозрюваних обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - йдеться у заяві.

За скоєне чоловікам загрожує до 8 років позбавлення.

Нагадаємо, що Служба безпеки затримала медика з Одеської області, який працював на спецслужби Росії.

Також, чоловік та жінка з ідеологічних міркувань почали допомагати окупантам та передавали інформацію про дислокацію ЗСУ у Харкові.

Раніше, Служба безпеки затримала двох завербованих харків'ян, які передавали інформацію про ЗСУ бойовикам так званої "ЛНР".

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