"Зливали" позиції ЗСУ в Донецькій області: правоохоронці затримали двох агентів РФ
Служба безпеки затримала двох жителів Донецької області, які допомагали окупантам вести бойові дії. Зокрема, зрадники "зливали" інформацію про розташування позицій ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.
Двоє мешканців Покровського району та міста Білозерське у Донецькій області були затримані, оскільки протягом останніх місяців передавали ворогу інформацію про дислокацію українських військових.
Позиції ЗСУ чоловіки шукали на території міста Добропілля та всього Покровського району, а потім через месенджери передавали координати.
"Наразі одному з підозрюваних обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - йдеться у заяві.
За скоєне чоловікам загрожує до 8 років позбавлення.
Нагадаємо, що Служба безпеки затримала медика з Одеської області, який працював на спецслужби Росії.
Також, чоловік та жінка з ідеологічних міркувань почали допомагати окупантам та передавали інформацію про дислокацію ЗСУ у Харкові.
Раніше, Служба безпеки затримала двох завербованих харків'ян, які передавали інформацію про ЗСУ бойовикам так званої "ЛНР".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.