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"Сливали" позиции ВСУ в Донецкой области: правоохранители задержали двух агентов РФ

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Пятница 23 сентября 2022 15:55
"Сливали" позиции ВСУ в Донецкой области: правоохранители задержали двух агентов РФ Фото: "Сливали" позиции ВСУ в Донецкой области: правоохранители задержали двух агентов РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Служба безопасности задержала двух жителей Донецкой области, помогавших оккупантам вести боевые действия. В частности, предатели "сливали" информацию о расположении позиций ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.

Двое жителей Покровского района и города Белозерское в Донецкой области были задержаны, поскольку в последние месяцы передавали врагу информацию о дислокации украинских военных.

Позиции ВСУ мужчины искали на территории Доброполья и всего Покровского района, а затем через мессенджеры передавали координаты.

"В настоящее время одному из подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в заявлении.

За совершенное мужчинам грозит до 8 лет лишения.

Напомним, что Служба безопасности задержала медика из Одесской области, работавшего на спецслужбы России.

Также мужчина и женщина по идеологическим соображениям начали помогать оккупантам и передавали информацию о дислокации ВСУ в Харькове.

Ранее Служба безопасности задержала двух завербованных харьковчан, которые передавали информацию об ВСУ боевикам так называемой "ЛНР".

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